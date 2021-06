Gentiloni: avanti su investimenti ma attenti alla crescita della spesa

Avanti con gli aiuti economici, ma con giudizio. Questa è la sintesi del messaggio che arriva da Bruxelles alle capitali europee, in occasione dell’appuntamento primaverile del semestre europeo. Per l’Italia il Consiglio europeo raccomanda di utilizzare i fondi addizionali del Recovery Fund (LO SPECIALE DI SKY TG24) per supportare la ripresa, ma allo stesso di adottare scelte prudenti sui conti pubblici. Preservando gli investimenti ma limitando la crescita della spesa corrente, come ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni.

Cammino di riduzione del debito

E quando la situazione economica lo permetterà, intraprendere un cammino di riduzione del debito pubblico, che per noi nel 2020 ha superato il 155 per cento del Pil ed è previsto ancora in crescita a causa del deficit fissato a quasi il 12 per cento, il più alto di tutta l’Unione Europea.