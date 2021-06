8/8 ©Ansa

STOP AL COPRIFUOCO IN TUTTA ITALIA DAL 21 GIUGNO - In nessuna regione italiana dal giorno in cui scatta l’estate avrà divieti di uscita notturna. Sarà così anche in Valle d’Aosta, che potrebbe essere l’ultima regione a uscire dalla zona gialla per passare alla zona bianca, il 28 giugno