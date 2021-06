Covid, bozza monitoraggio Iss: Rt scende a 0,68. No regioni a rischio

Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Italia, l’Rt nazionale è in discesa rispetto allo 0,72 della scorsa settimana. In diminuzione anche l'incidenza, il cui valore nazionale sarebbe arrivato a 32 casi ogni 100mila abitanti. Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso e nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica