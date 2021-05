Vaccino Covid, negli Usa marijuana e birre per convincere gli indecisi

1/18 ©Ansa

Marijuana, birre, popcorn, gift card, videogiochi, sconti per andare al ristorante, ricompense in denaro fino a 500 dollari e gadget di ogni tipo. Negli Usa, molti Stati e aziende hanno scelto la via degli “incentivi” per convincere gli indecisi a vaccinarsi contri il Covid-19

