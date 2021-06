1/9 ©IPA/Fotogramma

C'era una volta il cosiddetto Bonus Renzi, che consisteva in 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti o assimilati che non superavano i 24.600 euro lordi annui di reddito. Rimasto in vigore fino al 30 giugno 2020, il bonus è stato poi modificato

I bonus per le famiglie in attesa dell'assegno unico