Figliuolo: “Proposte vaccini in vacanza? La logistica sia flessibile”

A disposizione delle Regioni per andare incontro alle esigenze dei cittadini. E’ il messaggio che ha lanciato il commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Figliuolo, inaugurando l'hub vaccinale presso il centro congressi Unipol di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Il riferimento è anche al tema che riguarda la possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid ai cittadini italiani, durante le vacanze estive. In quest’ottica, ha spiegato Figliuolo, “l'assessore emiliano-romagnolo Donini mi diceva che a breve dalla conferenza delle Regioni mi arriverà una proposta per intercettare eventuali persone in altre Regioni: chiaramente noi siamo a piena disposizione e faremo in modo che la logistica saprà correre ed essere flessibile, e quindi dare la possibilità di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini”, ha sottolineato. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)