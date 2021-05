Covid, l'Aifa autorizza il vaccino Pfizer per i 12-15enni

Dopo il via libera del 28 maggio dell'Ema, è arrivato anche l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco all'uso del preparato sviluppato da Pfizer e BioNTech per i ragazzi di età compresa tra i 12 e 15 anni

Il parere della Cts dell'Aifa

Secondo la Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell'Aifa, come si legge in una nota, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età.

La Cts ha così approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema).



Vaccini: ok Commissione Ue a uso Pfizer per 12-15 anni



Intanto è arrivato anche il via libera della Commissione europea all'utilizzo del vaccino di Pfizer per gli adolescenti. Lo ha annunciato la commissaria europea alla Salute, Stella Kiyriakides, in un Tweet: "La Commissione europea ha approvato l'utilizzo del vaccino Covid di BioNTech Pfizer, per la fascia d'età tra i 12 ed i 15 anni. Gli Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna vaccinale ai più giovani. Per mettere fine alla crisi, ogni dose conta".