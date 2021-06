Covid, Figliuolo: flessibilità su prenotazione richiamo ai giovani

Lo ha dichiarato il Commissario straordinario all'emergenza Covid, in un intervento a Elisir su Rai 3. "Già in fase di prenotazione dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo e far sì, con la flessibiltà, che già in quella fase si possa spostarlo eventualmente in un altro giorno nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane", ha aggiunto

L'importanza del coinvolgimento delle fasce più giovani nella campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid e la necessità di una maggiore flessibilità nella prenotazione dei richiami. Sono questi i principali temi affrontati da Francesco Paolo Figliuolo, il Commissario straordinario all'emergenza Covid, in un intervento a Elisir su Rai 3.

"Ho appena firmato una lettera per tutte le Regioni per dire di trovare delle soluzioni di massima flessibilità per le prenotazioni, penso alle classi più giovani che nei mesi estivi si sposteranno", ha dichiarato Figliuolo, per poi precisare: "Già in fase di prenotazione dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo e far sì, con la flessibiltà, che già in quella fase si possa spostarlo eventualmente in un altro giorno nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane". "È fattibile, ci vorranno i tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici su cui la struttura è pronta a dare una mano", ha aggiunto. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)