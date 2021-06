Il presidente dell’Istituto nazionale Assicurazioni infortuni sul Lavoro, Franco Bettoni, ha dato la stima delle persone maggiormente esposte al rischio di contagio: "Utilizzare il canale aziendale come parallelo alla rete di vaccinazione ordinaria è determinante per la ripresa in piena sicurezza". Intanto un rapporto Onu conferma che la pandemia ha ridotto in povertà oltre 100 milioni di lavoratori