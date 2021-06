Covid, Chiara Ferragni riceve prima dose di vaccino: Facciamolo tutti

L’impegno dei Ferragnez

Non è la prima volta che Chiara Ferragni lancia un appello ai suoi follower per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. A ottobre 2020, insieme al marito Fedez e su richiesta dell’allora presidente Giuseppe Conte, aveva pubblicato un video invitando tutti a usare la mascherina: “Un piccolo gesto che fa la differenza”. I Ferragnez inoltre, nel primo lockdown, avevano lanciato sulla piattaforma americana di crowdfunding Gofundme una raccolta fondi per rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, donando loro per primi 100mila euro e raccogliendone oltre 4 milioni. Motivo per cui, nel novembre 2020, hanno ricevuto l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza conferita dal Comune di Milano.