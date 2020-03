Sulla piattaforma americana di crowdfunding Gofundme è comparsa una raccolta fondi per rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, sotto pressione - come altri al Nord - a causa dell'emergenza coronavirus. A organizzare la campagna sono stati Chiara Ferragni e Fedez, che hanno inaugurato le donazioni versando i primi 100mila euro. L’obiettivo iniziale era di 800mila euro ma dopo le tantissime donazioni arrivate in poche ore è stato spostato a un milione (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE – COSA PREVEDE IL DECRETO - LA DIRETTIVA DEL VIMINALE SUI CONTROLLI - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE).

"Possiamo anche noi fare qualcosa"

La cifra raccolta servirà a triplicare i posti letto in terapia intensiva e subintensiva dell’ospedale milanese. Nello specifico verranno acquistati: ventilatori; dispositivi di ventilazione non invasiva; monitoraggio emodinamico; monitor. "In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario – hanno scritto i Ferragnez nel post di accompagnamento della raccolta fondi - possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente". Decine di migliaia le donazioni arrivate in poche ore e la prima cifra obiettivo di 800mila è stata raggiunta dopo appena 5 ore, tanto da far spostare il nuovo obiettivo a un milione.