Malore in piscina, bimbo morto dopo due giorni in ospedale

Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni di origini cinesi, residente a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, che mercoledì pomeriggio ha accusato un grave malore mentre si trovava in piscina a Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo è morto dopo due giorni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Era in gita con la parrocchia.