Annunciato ieri sera dal premier Conte un decreto con misure ancora più stringenti per tutta l'Italia contro l'epidemia di Coronavirus LO SPECIALE MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO ). Il dpcm che entra oggi in vigore prevede divieto d'assembramento; spostamenti solo per lavoro, salute o necessità stringenti con autocertificazione; chiusura delle scuole fino al 3 aprile; stop agli eventi sportivi. Nessuna chiusura invece dei supermercati e approvvigionamenti garantiti: presi d'assalto però nella notte i punti vendita h24. Contagi in continua crescita. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile sono 7.985 i malati (1598 in più di ieri), 724 i guariti, 463 decessi.