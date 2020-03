Valencia-Atalanta 3-4: video gol highlights della partita di Champions

Qualificazione storica per l'Atalanta ai quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 dell'andata, gli uomini di Gasperini rifilano altri quattro gol al Valencia vincendo anche la sfida di ritorno. In un Mestallia a porte chiuse il grande protagonista è Ilicic, autore di tutti e quattro i gol degli orobici.



Pronti, via ed è subito rigore per l'Atalanta. Doppio passo di Ilicic che entra in area, finta il tiro e viene agganciato da Diakhaby che lo stende. Lo sloveno si presenta sul dischetto e non sbaglia mettendo nettamente in discesa la partita. Il Valencia approfitta di uno svarione difensivo di Palomino e trova al 21' il pari. Gameiro batte Sportiello dopo un intervento a vuoto del difensore argentino. L'Atalanta riprende nuovamente in mano il pallino del gioco e al 43' ritorna in vantaggio. Ancora Diakhaby protagonista in negativo con un fallo di mano netto in piena area, rigore per l'Atalanta e Ilicic firma la doppietta personale.

Ilicic serve il poker



Alberto Celades tenta il tutto per tutto nella ripresa ed inserisce Guedes per Diakhaby. Subito traversa per l'Atalanta con un tiro dalla distanza di Freuler. Il Valencia risponde con Gameiro ancora una volta spietato su un errore di Palomino. Cross di Ferran Torres, l'attaccante tutto solo di testa batte Sportiello. L'Atalanta cala in concentrazione e gli spagnoli passano in vantaggio al 67' con Ferran Torres. Verticalizzazione di Parejo e il numero 20 supera in uscita Sportiello, fuori posizione. Dopo quattro minuti ci pensa nuovamente Ilicic a sistemare le cose capitalizzando un contropiede dell'Atalanta con un perfetto diagonale imparabile per Clillessen. All'82' arriva anche il poker per lo sloveno con un perfetto sinistro ravvicinato che suggella una straordinaria partita e permette all'Atalanta di vincere anche la sfida di ritorno.



Il tabellino di Valencia-Atalanta

Valencia-Atalanta 3-4



VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby (dal 46′ Guedes), Coquelin (dal 74' Cheryshev), Gaya; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Rodrigo (dal 79' Florenzi), Gameiro. A disposizione: Domenech, Lee, Sobrino, Guillamon. Allenatore: Alberto Celades

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon (dal 44′ Zapata), Freuler, Gosens; Pasalic (dall'83' Tameze), Gomez (dal 78' Malinovskyi), Ilicic. A disposizione: Rossi, Czyborra, Muriel, Castagne. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Ovidiu Haţegan

MARCATORI: 3′ rig. Ilicic (A), 21′ Gameiro (V), 43′ rig. Ilicic, 51′ Gameiro (V), 67' Ferran Torres, 71' Ilicic, 82' Ilicic



AMMONITI: Coquelin, Wass, Diakhaby, Kondogbia, Freuler