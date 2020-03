Nella conferenza stampa di aggiornamento dei dati forniti dalla Protezione Civile, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, ha fatto l’ormai consueto punto: sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha superato i diecimila: 10.149. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più. Sono 1.004 le persone guarite, 280 in più di ieri. Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA). "Io credo che questa sia una richiesta che deve essere vagliata, considerata e valutata. Non ho elementi da fornire su questa richiesta, vedremo nei prossimi giorni”, il commento di Borrelli in merito alle richieste della Regione Lombardia di valutare misure più stringenti (FONTANA: LETTERA SINDACI A GOVERNO PER ALTRE MISURE).

Le fasce di età delle vittime

Le 168 nuove vittime "non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus”, ha precisato Borrelli. Quanto alle fasce d'eta delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.

I contagiati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente affette da Covid-19 in Italia sono:

5791 in Lombardia

1533 in Emilia-Romagna

856 in Veneto

453 in Piemonte

394 nelle Marche

264 in Toscana

141 in Liguria

127 in Campania

116 in Lazio

116 in Friuli-Venezia Giulia

62 in Sicilia

59 in Puglia

52 a Trento

38 in Abruzzo

37 in Umbria

38 a Bolzano

13 in Calabria

20 in Sardegna

17 in Valle D’Aosta

15 in Molise

7 in Basilicata

Le vittime sono:



468 in Lombardia

85 in Emilia-Romagna

26 in Veneto

17 in Piemonte

13 nelle Marche

8 in Liguria

6 in Lazio

3 in Friuli-Venezia Giulia

3 in Puglia

1 in Abruzzo

1 in Toscana

Iss: "5-7% malati sono sotto i 30 anni"

Dai dati aggiornati a ieri "ci sono circa il 5-7%" di persone che hanno contratto il coronavirus con "meno di 30 anni", ha sottolineato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa, aggiungendo che il dato "conferma che queste fasce di età sono meno suscettibili, ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare contagio". "Le misure che ci siamo detti sono misure non istantanee ma sono coerenti con i tempi di incubazione, che raggiungono i 14 giorni - ha poi proseguito Brusaferro -. Ma sappiamo che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni. I comportamenti di persone che si radunano in spazi ristretti sono legati a condizioni per cui se c'è una persona positiva, una parte significativa di quel gruppo potrebbe avere dei sintomi entro domenica".

P. Civile: "Contro fake news info sui canali ufficiali"

"Abbiamo smentito alcune fake news sulla Protezione civile che prevedevano scenari a firma del capo dipartimento, le quali non sono assolutamente vere, così come altre comunicazioni. Invitiamo i cittadini ad informarsi attraverso i canali ufficiali e non con le fake news che purtroppo girano anche sui social”, ha poi affermato il capo della Protezione Civile.

Data ultima modifica 10 marzo 2020 ore 18:46