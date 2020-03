Chiudere tutto in Lombardia per l’emergenza Coronavirus. A chiederlo è il governatore Attilio Fontana: “Tutti e 12 i sindaci della Lombardia mi hanno incaricato di chiedere al governo un ulteriore irrigidimento delle misure per interrompere il contagio”, ha detto Fontana a Sky Tg24, che ha finito un periodo di isolamento, al termine di una riunione con i primi cittadini. "E' il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso, tranne i servizi essenziali, per ripartire il prima possibile. Penso anche a negozi e al trasporto pubblico locale", ha anche scritto in un post su Facebook Fontana. "Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane - ha aggiunto il governatore -, non servono a contenere questa emergenza".