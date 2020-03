Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus, al termine dell’incontro tra il Governo e le Regioni ha dichiarato: “La sensazione è che non sia ben chiaro a tutti i colleghi delle Regioni e a qualche rappresentante del governo la reale situazione della Lombardia”. Ha poi aggiunto: "Mi auguro che questi appelli che arrivano da diverse parti del mondo della Lombardia, dai sindaci agli imprenditori ai sindacati, possano essere valutati attentamente dal Governo, che si dovrà riunire domani mattina e ha dichiarato che potrà prendere in considerazione nuove misure, più rigorose, legate alla situazione" della Lombardia.

Il governatore: "Unica meidicina è ridurre i contatti"

Fontana ha inoltre affermato che "se i numeri si riducono con misure rigorose come è successo nella zona rossa, significa che ridurre la vicinanza sociale è l'unica strada su cui insistere, l'unica medicina è ridurre i contatti". Proprio dai dati della zona rossa, ha aggiunto, "è partito l'incontro con i sindaci dei capoluoghi", che hanno chiesto alla Regione di fare da tramite con il Governo "per chiedere misure ancora più stringenti".

Fontana: “A Lodi e Codogno si riduce velocità contagio”

Il governatore ha spiegato che “dai dati esaminati, la zona rossa di Lodi e Codogno è l'unica dove l'evoluzione dell'infezione si sta invertendo e si riduce la velocità di contagio diversamente dal resto della Regione".

In Lombardia 468 decessi, 896 dimessi e 5.791 positivi

Sale a 468 il numero dei decessi per Coronavirus in Lombardia. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa, sottolineando che si tratta di 135 più di ieri, ossia "un numero ampio". In tutto i positivi risultano essere 5.791 (ma con molti tamponi in arrivo ancora), 3319 i ricoveri non in terapia intensiva (+505), 466 in terapia intensiva (+26) e 896 dimessi. Al momento, sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ma in tutto ne sono stati gestiti 778: di questi, 103 sono stati dimessi e 80 sono deceduti. Gallera, a proposito delle strutture sanitarie, ha infine aggiunto: "Qualcuno di voi sentirà di presidi allo stremo. Bergamo è in una situazione di grande tensione. A Cremona abbiamo portato via otto pazienti oggi e stiamo mandando immunologi".

Gallera annuncia il bando regionale per medici e infermieri

Gallera ha sottolineato anche la situazione di medici e infermieri in Lombardia, annunciando che "oggi è stato pubblicato il Dl che rende più flessibili le assunzioni" e che la Regione "sta uscendo con un avviso per medici specializzati e infermieri". Il bando riguarda i contratti co,co.co, mentre per i quelli a tempo determinato saranno i singoli ospedali ad occuparsene. A disposizione – prosegue l’assessore - ci sono "200 specializzati in anestesia e rianimazione" e da oggi "250 infermieri" che si laureeranno entro domani e che "contiamo di far entrare come forza lavoro".

Foroni: “Triage in luoghi richiesti e davanti ai penitenziari”

L’assessore alla protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha spiegato: "La protezione civile sta montando le tende per il triage nei luoghi dove sono state richieste e davanti ai penitenziari lombardi". Queste strutture "possono essere di grande ausilio anche negli istituti penitenziari per verificare all'esterno, per covid-19, varie situazioni che si possono creare”.

Comprati 1,8 milioni di tamponi

La Regione Lombardia, inoltre, ha comprato 1 milione e 800mila tamponi, facendone in tutto, finora, 21.479. I suddetti vengono analizzati poi in nove laboratori, “azzerando i tempi di attesa”, secondo quanto dichiarato dagli assessori lombardi in diretta su Facebook. “In poche ore – proseguono – abbiamo il risultato per poter gestire il paziente”.