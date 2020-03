Negozi chiusi e pochissima gente in città. Si è svegliata semi deserta Bergamo questa mattina a seguito delle nuove misure in contrasto alla diffusione del coronavirus. Ma le restrizioni stanno dando i loro effetti anche nel resto della provincia e della Regione: ad Alzano Lombardo, ad esempio, le serrande di diverse attività commerciali sono rimaste abbassate, mentre a Como resteranno chiusi al pubblico gli sportelli dell'Ufficio immigrazione della Questura. Nel Mantovano, cinque persone sono state denunciate per violazione delle norme contenute nel decreto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Chiuse le funicolari a Bergamo

Domenica sera il sindaco bergamasco, Giorgio Gori, si era rivolto alla cittadinanza, chiedendo di rispettare le disposizioni del Governo (L'APPELLO). Misure che in città sembrano essere state accolte. Questa mattina, sono rimaste chiuse anche la funicolare che collega Bergamo Bassa con Bergamo Alta e quella che porta a San Vigilio. Intanto, l’azienda di trasporti Atb e quella tramviaria Tem stanno continuando nella sanificazione dei propri veicoli.

Cinque denunce nel Mantovano

Controlli intensificati nel Mantovano, dove cinque persone sono state per violazione delle norme contenute nel decreto per le misure di contenimento del coronavirus, dopo essere state sorprese in orari serali e notturni lungo le strade provinciali e cittadine senza averne la necessità.

Attività chiuse

Diversi gli esercizi che questa mattina sono rimasti chiusi ad Alzano Lombardo, uno dei comuni della Bergamasca che sembrava dovesse diventare una zona rossa per la quantità di contagi. Ai titolari di queste attività, il sindaco Camillo Bertocchi ha rivolto il suo ringraziamento e ha invitato “tutti gli operatori del commercio che restano aperti di utilizzare i Dpi per proteggere se stessi e gli altri, prevedere all'ingresso dell'attività soluzioni per disinfezione mani dei clienti e santificare di frequente maniglie e superfici aperte al pubblico”. Analoga situazione, a quanto riferiscono i cittadini, anche a Scanzorosciate.