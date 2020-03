La Curva Nord dell'Atalanta, che questa sera in Spagna sfida in Champions il Valencia, ha deciso di rinunciare al rimborso del biglietto per devolverlo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno di quelli in prima linea nella cura dei pazienti affetti da coronavirus (LA DIRETTA – IL NUOVO DECRETO – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA – LA SITUAZIONE IN ITALIA). E hanno deciso di farlo anche altri atalantini. Si tratta di circa 1.200 tifosi, per un totale di 60mila euro.

L’annuncio su Facebook



Sulla pagina Facebook “Sostieni la curva” è stato spiegato il gesto: "Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra Storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto, abbiamo deciso di devolvere all'Ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000 euro". In un comunicato A.T.A., l'associazione tifosi atalantini, rilancia l'iniziativa. "Se tutti gli iscritti con noi danno il loro ok a devolvere la quota del biglietto stadio, Ata potrà domare una cifra molto consistente, vicina ai 20mila euro".

Gori sul match col Valencia: “Stasera ognuno lo guardi a casa propria”

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha fatto un appello ai tifosi Atalantini perché stasera guardino la partita della Dea che gioca in Spagna contro il Valencia in Champions ciascuno a casa propria: "Questa sera non organizzate serate con amici, non trovatevi in gruppo per vedere la partita. Vediamola ciascuno a casa propria. Come Comune ci sarebbe piaciuto, se non fosse successo quanto accaduto, organizzare un maxi schermo per questa partita così storica, ma dobbiamo essere tutti responsabili e agire correttamente: l'Atalanta questa sera guardiamola da soli. E speriamo di vincere. In caso di vittoria, niente caroselli, niente assembramenti in piazza, non scendete in strada, non andate ad accogliere la squadra. Saremo tutti comunque autorizzati a urlare dalla finestra".

Donate le quote dei pullman per assistere a Udinese-Atalanta

Anche la quota del pullman che sarebbe servita per assistere alla partita Udinese Atalanta è stata devoluta all'ospedale Giovanni XXIII. L’iniziativa è stata proposta da “Chei de la Coriera”, gruppo di amici che organizza trasferte al seguito della Dea e che in un comunicato ha scritto: "Abbiamo pensato ad una trasferta virtuale per Udinese Atalanta del 29 marzo. Abbiamo quindi invitato tifosi e non, ad iscriversi versando la relativa quota direttamente sul conto corrente dell'ospedale Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo". Per ora sono stati già riempiti due bus di donazioni e l'obiettivo "è di arrivare a venti".