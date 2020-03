"Tutta l'Italia deve restare a casa". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una conferenza stampa, ha annunciato per l’Italia delle misure ancora più restrittive per cercare di arginare la diffusione del coronavirus. Le misure entrano in vigore da domani, 10 marzo. La novità più grossa è che non ci sarà più una zona rossa, ma le nuove regole valgono per tutto il Paese.

Conte: “Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia”

“I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e sub intensiva e dei deceduti. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito. E ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”, ha detto Conte annunciando che in serata ci sarà la firma del nuovo provvedimento.