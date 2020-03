Nella conferenza stampa di aggiornamento dei dati forniti dalla Protezione Civile, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 (IL LIVEBLOG - I CONTAGI IN ITALIA: INOGRAFICHE E MAPPE - GALLI: IN TERAPIA INTENSIVA ANCHE I 30ENNI - GLI ARTISTI ITALIANI INSIEME: #IORESTOACASA), Angelo Borrelli, ha fatto l’ormai consueto punto: 7.985 sono gli italiani attualmente positivi al virus, 724 il totale dei guariti (102 in più di ieri) e 463 le vittime, 97 in più rispetto a ieri.

I contagiati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente affette da Covid-19 in Italia sono:

4.490 in Lombardia

1.286 in Emilia Romagna

694 in Veneto

337 in Piemonte

313 nelle Marche

206 in Toscana

94 nel Lazio

119 in Campania

97 in Liguria

89 in Friuli Venezia Giulia

52 in Sicilia

46 in Puglia

33 nella provincia di Trento

30 in Abruzzo

28 in Umbria

14 in Molise

19 in Sardegna

15 in Valle d’Aosta

9 in Calabria

9 nella provincia di Bolzano

5 in Basilicata

Le vittime sono:

333 in Lombardia

70 in Emilia Romagna

20 in Veneto

13 in Piemonte

10 nelle Marche

1 in Toscana

5 nel Lazio

7 in Liguria

1 in Friuli Venezia Giulia

3 in Puglia

4.316 ricoverati, di cui in 733 in terapia intensiva

I ricoverati con sintomi sono 4.316, quelli in terapia intensiva sono 733 e 2.936 sono in isolamento domiciliare. Dei 733 i malati ricoverati in terapia intensiva, 83 in più rispetto a ieri, 440 sono in Lombardia, regione che ha avuto un incremento, in un giorno, di 41 casi. Sono 53.826 i tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di ieri, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna.

"100mila mascherina nelle carceri"

"Da domani distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate tende di pre-triage" per lo screening del coronavirus, ha aggiunto il commissario straordinari, nel giorno in cui in molti istituti penitenziari della Penisole si sono registrate proteste, fughe tentate e riuscite, tensione altisisma e anche alcune vittime.

"Avviata consegna 325 ventilatori"

"Oggi è proseguita l'attività di raccordo con le regioni per la strumentazione necessaria, e abbiamo avviato la consegna di 325 ventilatori respiratori per le terapia intensive e subintensive, la distribuzione parte con la Lombardia" ha concluso Borrelli.