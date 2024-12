Alpinisti dispersi, ripresi i soccorsi ma rischio valanghe rimane alto

Luca Perazzini e Cristian Gualdi sono bloccati da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.700 metri. Le operazioni si presentano comunque difficili: oggi si escludono eventuali tentativi via terra in quanto il rischio valanghe è marcato (3 su una scala di 5) e questo non permette di far intervenire le squadre del Soccorso Alpino in sicurezza

Ipotesi sorvolo in elicottero nel pomeriggio

Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono arrivate di nuovo a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due alpinisti, ma i soccorsi si presentano comunque difficili: oggi si escludono eventuali tentativi via terra in quanto il rischio valanghe è marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre del Soccorso Alpino in sicurezza (con sci o ramponi ai piedi). Al momento le condizioni meteo sono ancora sfavorevoli ma è previsto un miglioramento dall'ora di pranzo che, se fosse confermato, permetterebbe un sorvolo in elicottero dell'area in cui dovrebbero trovarsi i due uomini.