Alpinisti dispersi, Natale in rifugio per i soccorritori bloccati

Gli alpinisti dispersi

Gli alpinisti dispersi sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi, entrambi di Santarcangelo di Romagna (Rimini). Sono bloccati da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso, dopo essere scivolati verso la Valle dell'Inferno mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande. Sono stati loro stessi a dare l'allarme, facendosi localizzare, ma le ricerche dei soccorritori sono state appunto sospese lunedì intorno a mezzogiorno a causa del peggioramento delle condizioni meteo e potrebbero non riprendere fino a dopo Natale.

La situazione all'ostello

"Cibo a sufficienza, corrente, acqua calda e prodotti per l'igiene personale sono tutti a disposizione dei soccorritori e degli operatori del Centro turistico del Gran Sasso (Ctgs), attualmente ospiti dell'ostello di Campo Imperatore, in attesa che finisca la perturbazione", ha spiegato Giusy Scimia, responsabile della struttura. "Essendo un ostello di montagna siamo preparati a un eventuale stato di emergenza: siamo attrezzati con scorte per rimanere qui almeno 10 giorni, gestendo fino a 25 persone. Ai soccorritori e ai tre operatori del Ctgs, addetti alla funivia, offriamo colazione, pranzo e cena e le camere per la notte. Altri ospiti non ci sono, in quanto domenica abbiamo fatto discendere tutti per le previsioni meteo avverse", ha concluso.