Alpinisti dispersi, chi sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi

Sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi, entrambi di Santarcangelo di Romagna (Rimini), i due alpinisti bloccati da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso dopo essere scivolati verso la Valle dell'Inferno mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande: sono stati loro stessi a dare l’allarme, facendosi localizzare, ma le ricerche dei soccorritori sono state sospese lunedì intorno a mezzogiorno a causa del peggioramento delle condizioni meteo e potrebbero non riprendere fino a dopo Natale.

Chi sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi

Luca Perazzini e Cristian Gualdi sono entrambi alpinisti esperti e con alle spalle tante escursioni insieme. Perazzini, 42 anni, è un elettricista per l’azienda Nuova Cei di Santarcangelo di Romagna e risiede nella frazione di San Vito. Ha una compagna, riporta Il Resto del Carlino, che abita a Bologna e gestiva un negozio di vestiti in centro a Cesena. Gualdi ha invece 48 anni ed è titolare della Top Infissi di Savignano sul Rubicone. Nessuno dei due ha figli. Lunedì in Abruzzo sono arrivati i familiari di entrambi.