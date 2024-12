Alpinisti dispersi, bufera blocca soccorritori a Campo Imperatore

Sono 18 le persone che, nonostante sia stato riparato il guasto alla funivia che collega Campo Imperatore alla base di località Fonte Cerreto, non possono scendere a valle a causa del maltempo. Rimangono quindi sospese le ricerche di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, che da domenica pomeriggio si trovano in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.700 metri

Stamattina, oltre al maltempo, si era registrato anche un guasto alla funivia che collega Campo Imperatore alla base di località Fonte Cerreto (1.115 metri) nella frazione aquilana di Assergi, poi riparato. Tuttavia a causa delle condizioni meteo proibitive non è comunque possibile scendere a valle dal rifugio: in quota sono state registrate - dalle stazioni meteo dell'associazione Caput Frigoris - raffiche di vento fino a 135.2 km/h (al Rifugio Montecristo) e la temperatura di -9.5C a Campo Imperatore (Giardino Botanico).

I due alpinisti dispersi

I due alpinisti, il 42enne Luca Perazzini e il 48enne Cristian Gualdi, entrambi di Santarcangelo di Romagna (Rimini), sono bloccati da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.700 metri. Erano ben equipaggiati per la scalata ma si teme per la loro vita: nessuno sa al momento se i due siano ancora vivi dato che di notte le minime sono scese fino a -10°. Nella zona dove si è verificato l'incidente l'allerta domenica era gialla - vale a dire una criticità ordinaria - per le valanghe, e le previsioni parlavano di "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale" nell'area dell'escursione. Tutte informazioni che erano contenute nel bollettino dell'Agenzia regionale di Protezione Civile del 21 dicembre. Nelle ore successive, però, le condizioni meteo sono peggiorate e sono diventate proibitive, soprattutto a causa del vento, costringendo i soccorritori a fermare le ricerche: lo stop è arrivato dopo il tentativo di lunedì mattina, senza esito, degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che si sono spinti fino al bivacco invernale del rifugio Duca degli Abruzzi.