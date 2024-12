Napoli, tragedia al passaggio a livello: morto bimbo di 10 anni

Un'auto è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi su un passaggio a livello della Circumvesuviana in provincia di Napoli, investendo un bambino sull'altro lato della strada. La donna alla guida si è fermata per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare

Un bambino di 10 anni è morto investito da un'auto a un passaggio a livello della Circumvesuviana in provincia di Napoli.

A darne notizia, attraverso i suoi canali social, è stato in serata Umberto De Gregorio, ad di Eav (Ente autonomo Volturno). Secondo le prime ricostruzioni, questo pomeriggio un’auto è passata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi. Superato il passaggio a livello, però, l’auto avrebbe investito un bambino, sull'altro lato della strada.

La dinamica

Alla guida ci sarebbe stata una donna, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso caricando il bambino sulla propria auto, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. "Una tragedia, non ci sono parole - ha scritto De Gregorio - sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello. Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li eliminerà tutti appena possibile. Non è una scelta, ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria".