Pioggia di cancellazioni dalle compagnie aeree dei voli da e per l'Italia. Ryanair e Wizzair, ma anche British Airways, EasyJet, Jet2, Norwegian e Sas hanno annunciato lo stop ai collegamenti diretti con il nostro Paese dopo il decreto che estende la zona protetta a tutta la penisola, limitando al minimo indispensabile gli spostamenti dei cittadini (LE ULTIME NOTIZIE). Inoltre, mentre l'Austria dispone controlli al confine, Belgio, Malta, Marocco e Giappone vietano tutti gli accessi dall'Italia. Blocco dei voli verso il nostro Paese anche dalla Spagna, fino al 25 marzo.

Voli interrotti di Ryanair e British Airways

"Alla luce dell'annuncio del governo italiano e dei consigli di viaggio ufficiali del governo britannico, abbiamo contattato tutti i clienti che devono viaggiare oggi (10 marzo)", si legge nel comunicato di British Airways. Lo stesso provvedimento è stato preso da Ryanair. La compagnia irlndese ha bloccato tutti i voli da e per l'Italia fino al 9 aprile a partire da sabato prossimo. I passeggeri che devono tornare a casa potranno utilizzare i voli operativi fino al termine della giornata di venerdì. Anche la compagnia britannica low cost Jet2 ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli da e per l'Italia.

Lo stop di EasyJet

Per quanto riguarda EasyJet, l'annuncio della grande compagnia low cost britannica è arrivato martedì pomeriggio, e per ora sono cancellati tutti gli aerei in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani per i prossimi due giorni, con successive revisioni previste fino al 4 aprile.

Ue verso stop a norma "slot aeroportuali"

Sulla sequenza di stop hanno influito certamente le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha rassicurato circa l'interruzione della "norma degli slot" che regola il traffico aereo e che spingeva le compagnie a volare nonostante i voli vuoti, pur di mantenere il diritto alle fasce orarie. "La Commissione presenterà una legislazione sui cosiddetti slot aeroportuali e renderà più semplice per le compagnie mantenerli anche se non operano voli a causa del declino del traffico", ha annunciato von der Leyen in una dichiarazione alla stampa. "Questa è una misura temporanea, che aiuta la nostra industria ma anche il nostro ambiente dato che contribuirà a ridurre le emissioni evitando i voli fantasma".