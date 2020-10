Chiamata di Conte ai Ferragnez, anche Chiara Ferragni pubblica video

Dopo l’appello di Fedez ( l'appello di FEDEZ) , ora ci prova anche la moglie a sensibilizzare i più giovani sull’uso della mascherina. Con una storia su Instagram Chiara Ferragni ( guarda qui il video ) si rivolge direttamente ai suoi follower: “ Indossare la mascherina è un piccolo gesto che fa la differenza – dice con una chirurgica tra le mani - se utilizzata da tutti quanti”. Invita i ragazzi ad essere responsabili per “evitare insieme lo scenario peggiore: il lockdown”. L’influencer ha risposto così alla chiamata del Premier che la scorsa domenica aveva contattato i Ferragnez per aiutarlo a comunicare e far arrivare il messaggio ai giovani. Per questo Conte si era tirato dietro non poche critiche. E’ la stessa Chiara a replicare alle polemiche facendo leva sulla “responsabilità di sensibilizzare di chiunque abbia un grande seguito”. Seguito che in questo caso si traduce in 21 milioni e mezzo di followers.

Appello del Premier a parte (Covid, Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all’uso della mascherina”), non è la prima volta che Chiara e Fedez scendono in campo per aiutare in questo momento di emergenza sanitaria. Ci ricordiamo di loro tra i banchi del mercato ortofrutticolo di Milano: volontari per un giorno per aiutare le famiglie in difficoltà. Ma soprattutto ce li ricordiamo come promotori di una raccolta fondi per rafforzare il reparto terapie intensive del San Raffaele che ha permesso di donare all’ospedale milanese 4,5 milioni di euro, devolvendone 100mila di tasca loro (Coronavirus, i lavori nel nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele). Chissà che anche questo ultimo appello non produca i frutti tanto sperati.