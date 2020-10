Covid, Fedez alle agenzie di booking: fondo per lavoratori musica

Il rapper spiega su Instagram che "gli artisti di un certo calibro che fanno palazzetti hanno nel loro contratto l 'anticipo minimo garantito', quindi tutti gli artisti che hanno rimandato i loro tour in qualche modo hanno percepito delle somme di denaro importanti”. E quindi aggiunge: “Io metto a disposizione il 100% del mio anticipo"

Fedez ha deciso di schierarsi a fianco dei lavoratori dello spettacolo, la cui attività, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), è a rischio. "Io non sono per gli appelli politici - ha detto il rapper dal suo profilo Instagram - ho una visione abbastanza disincantata del mondo e credo che non servano a nulla fondamentalmente, così utilizzo i miei spazi social per proporre una soluzione pragmatica". "Gli artisti di un certo calibro - spiega - che fanno palazzetti hanno nel loro contratto una certa cosa che viene chiamata 'anticipo minimo garantito', quindi tutti gli artisti che hanno rimandato i loro tour in qualche modo hanno percepito delle somme di denaro importanti”. Quindi garantisce: “Io metto a disposizione il 100% del mio anticipo; se tutti gli artisti mettessero una parte del loro anticipo per istituire un fondo porteremmo avanti un po' meno parole e un po' più di concretezza" (LA PROTESTA DEI BAULI A MILANO).

La proposta di Fedez vedi anche Chiara Ferragni mora nel video di Bella Storia, la canzone di Fedez Fedez nel proporre la propria idea non ha poi dimenticato di lanciare una frecciatina alle stesse agenzie di booking: “Mi sento di dire alle agenzie di booking, che non hanno rimborsato i biglietti dei tour che sono stati rimandati, che i soldini ce li hanno in cassa, quindi siccome l'evento che è stato fatto all'Arena di Verona purtroppo non ha portato i risultati che ci si aspettava, potremmo unire le forze tutti insieme, secondo me è una bella cosa, vediamo".