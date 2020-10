Chiara Ferragni incinta, Leone annuncia che sarà una bambina

Dopo tante indiscrezioni, l'influencer ha deciso di confermare i rumors con un video pubblicato su Instagram in cui Leone annuncia che la mamma è in attesa di una “bimba”

“Bimba”: così Leone ha annunciato che mamma Chiara Ferragni e papà Fedez sono in attesa di una femmina. La notizia, in realtà, circolava da un po' e in tanti lo avevano già anticipato.

Chiara Ferragni aspetta una femmina approfondimento Chiara Ferragni è incinta: l'annuncio lo fa Leone su Instagram Anche Fedez ha deciso di annunciare il sesso della secondogenita via Instagram, con un altro video di Leone. “Sei contento di avere una sorellina?” chiede il rapper al figlio, che gli risponde con un grande sorriso. Immediata la pioggia di commenti di amici vip e follower.

Il sospetto che la fashion blogger e il rapper fossero in attesa di una bambina c'era già da un po', da quando i due avevano deciso di annunciare la seconda gravidanza con una foto di Leone con in mano l'ecografia. Nel post c'erano anche alcuni cuoricini, rosa, che hanno fatto intuire ai follower il sesso della piccola in arrivo. Pare che la bambina nascerà ad aprile, a pochi giorni di distanza dal compleanno del primogenito, nato il 19 marzo 2018. Chiara Ferragni infatti è intorno quindi al quarto mese: lei e Fedez hanno scoperto di aspettare un secondo figlio il 23 luglio scorso, mentre si trovavano a Lecce per la sfilata di Dior. Se però Leone è nato a Los Angeles, forse questa volta la celebre coppia deciderà di dare alla luce la secondogenita a Milano: del resto ormai i due sono stabili in Italia e Chiara ha anche messo in vendita la sua villa californiana.