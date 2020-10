Chiara Ferragni è incinta: l'annuncio lo fa Leone su Instagram

L'influencer ha pubblicato sul social una foto del figlio con in mano un'ecografia: “La nostra famiglia sta crescendo. Leo diventerà un fratello maggiore”

Chiara Ferragni e Fedez genitori bis. L'annuncio è stato dato dall'influencer tramite il suo profilo Instagram, con una tenera foto del figlio Leone che tiene in mano un'ecografia. “La nostra famiglia sta crescendo. Leo diventerà un fratello maggiore”.

Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio approfondimento Milano Fashion Week, Chiara Ferragni sostiene i suoi brand preferiti Immediato è arrivato il commento, scherzoso, di Fedez. “Ma io non sapevo nulla” ha scritto il rapper sotto il post. Tantissimi gli auguri postati sotto la foto, dai numerosi follower (Chiara ne ha oltre 21 milioni) e dagli amici famosi. Non sono mancati i cuori e le felicitazioni delle due sorelle Valentina e Francesca e di mamma Marina Di Guardo. Chiara non ha specificato se si tratta di un altro maschio o di una femmina, ma stando a qualche indizio pare che si tratti di un fiocco rosa. Nella didascalia del post l'imprenditrice ha inserito un cuoricino rosa, ma non solo. In uno scatto pubblicato a settembre da una camera del lussuoso The St. Regis a Venezia, l'influencer appare circondata da palloncini rosa.

I rumors su una possibile seconda gravidanza di Chiara Ferragni circolavano già da un po'. A far sorgere più di qualche sospetto è stata anche una recente dichiarazione dell'influencer, che ha preferito rinunciare ai tanti eventi della settimana della moda di Milano per tutelarsi da eventuali contagi. Una scelta che molti hanno giudicato strana, visto che la maggior parte del syo lavoro riguarda proprio la moda e che da molti anni la 33enne non perde l'importante evento meneghino. Anche Fedez ha pubblicato una foto molto simile a quella della moglie, con Leone che mostra sorridente l'ecografia: “La famiglia si allarga” ha scritto il rapper, anche lui con un cuoricino rosa. Tanti gli auguri degli amici vip, tra i quali Emma Marrone e Achille Lauro.