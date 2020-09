Chiara Ferragni ha commentato con grande entusiasmo l’importante riconoscimento ricevuto mostrando ancora una volta il grande amore per l'Italia: “sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo"

Dopo la fine del lockdown, l’imprenditrice e modella ( FOTO ) ha cercato di raccontare le bellezze del Bel paese portando il pubblico in giro per l’Italia mostrando realtà meno conosciute e facendo riscoprire alcuni dei capisaldi della cultura italiana nel mondo; poche ore fa Chiara Ferragni ha annunciato di essere stata insignita del prestigioso Leone d’oro per il suo impegno civico.

approfondimento

Chiara Ferragni dice addio a Los Angeles

Chiara Ferragni ha mostrato il riconoscimento attraverso un post su Instagram ottenendo oltre 400.000 like, questo l’inizio del suo messaggio: “Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati”.

In seguito, la modella e imprenditrice ha aggiunto: “Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro. Questo è solo l’inizio”.