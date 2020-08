Chiara Ferragni dice addio a Los Angeles

La fashion blogger ha rivelato ai suoi follower l'intenzione di vendere la villa californiana in cui viveva quando è nato Leone: “Credo che ormai non mi appartenga più”

Chiara Ferragni (FOTO) dice addio a Los Angeles. Durante alcune domande e risposte via Instagram stories, l'influencer ha rivelato ai suoi follower l'intenzione di vendere la villa californiana in cui ha vissuto gran parte del tempo dal 2017 a oggi e nella quale ha soggiornato quando è nato Leone.

Chiara Ferragni, destinazione Italia approfondimento Chiara Ferragni promuove gli Uffizi di Firenze, è pioggia di meme “Si, penso che venderò la casa il prossimo anno” ha spiegato Chiara ad un follower che le aveva fatto la domanda. “Forse prenderò una casa vacanze vicino a Milano, abbiamo diverse opzioni. Ho trascorso momenti bellissimi a Los Angeles ma credo che ormai non mi appartenga più”. Quali potrebbero essere le opzioni vicino a Milano? Tempo fa l'imprenditrice aveva dichiarato di apprezzare il lago di Como: “Le case a Como mi fanno sempre sognare. Speriamo di comprarne una un giorno”. Del resto la decisione di allontanarsi dagli Stati Uniti dipende anche dalla volontà di Chiara e Fedez di crescere il figlio Leone, 2 anni, come europeo. “Leone crescerà in Europea, e crescerà con uno stile di vita europeo, come lo siamo io e Fedez” ha spiegato la 33enne ai follower. Per il bambino, infatti, i celebri genitori stanno pensando ad una formazione bilingue.

Chiara Ferragni e la villa di Los Angeles Ovviamente non si tratterà di un addio definitivo agli Stati Uniti visto che Chiara ci torna spesso per motivi di lavoro. Quando capiterà, però, troverà altre soluzioni in cui vivere, probabilmente hotel o case in affitto. Chiara ha comprato la casa di Los Angeles nel 2017 e un mese dopo l'acquisto ha raccontato, con un video, le emozioni provate la prima volta che ha visto la villa completamente arredata.

Tra le numerose stanze presenti nella grande villa sicuramente spicca l'ampia cabina armadio, che ha accolto la vasta collezione di borse, vestiti e scarpe di Chiara.