Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Il bollettino del 14 settembre riporta un calo dei contagi giornalieri di coronavirus (1.008, il giorno prima 1.458), a fronte però di una netta diminuzione dei tamponi (45.309, -27mila rispetto al 13 settembre). In aumento le terapie intensive (197, +10) e i ricoveri (2.122, +80), 14 i decessi in 24 ore ( MAPPE GRAFICHE ). Riaprono le scuole in 12 regioni e nella provincia di Trento: in classe tornano 5,6 milioni di studenti ( LA CRONACA DEL PRIMO GIORNO ). Nel mondo record di casi in 24 ore : sono 307.930. A darne notizia è l'Oms, secondo cui in autunno vivremo un altro momento di difficoltà.