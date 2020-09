Coronavirus, Crisanti a Tribù: “Elezioni distruttive per la scuola"

“Il successo della scuola è nelle nostre mani”

L’esperto, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, ha anche commentato il ritorno tra i banchi: “Ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un successo. È nelle nostre mani far sì che l’inizio della scuola sia un successo e che ne vediamo anche la fine regolare. Richiede l’apporto di tutti e richiede anche un apporto di flessibilità: se alcune di queste misure si rivelassero inadeguate bisogna correggerle rapidamente. Questi sono gli ingredienti: facciamo uno sforzo collettivo e corale e cerchiamo di cambiare se qualcosa non funziona”.

In Francia riduzione della quarantena è "misura di compromesso"

Poi uno sguardo anche all’estero e, in particolare, alla scelta della Francia di ridurre i giorni di quarantena. “È una misura di compromesso, basata sul fatto che la maggior parte delle persone si ammala dopo cinque o sei giorni dal contatto, ma è una misura che lascia sfuggire una percentuale di persone. Quando si prende una misura si valutano i rischi e i benefici. In questo caso il beneficio è di non tenere a casa troppe persone, i rischi però non li conosciamo bene, perché se riduciamo la quarantena a sette o dieci giorni non sappiamo quante persone sfuggono”. “Manca il razionale della valutazione rischio-beneficio. Diventa una decisione politica, non scientifica”, ha concluso Crisanti.