Scuola, il presidente Mattarella inaugura il nuovo anno a Vo'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto Vo’ (Padova) per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, in cui si proverà a convivere con l'emergenza coronavirus. La cerimonia in cui Mattarella saluterà tutti gli studenti italiani è prevista per oggi pomeriggio alle 16:30, alla scuola primaria Guido Negri. Parteciperanno anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il segretario d'aula Francesco Scoma (in rappresentanza del presidente della Camera Roberto Fico), il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani (PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LA DIRETTA - LO SPECIALE COVID).