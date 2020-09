Colleferro, contestato omicidio preteritenzionale ai 4 arrestati

Il pm di Velletri Luigi Paoletti ha per il momento formulato l'accusa di omicidio preterintenzionale in concorso a carico dei quattro giovani ritenuti responsabili di aver pestato, fino a ucciderlo, un ventenne italo-capoverdiano Willy Monteiro Duarte, nella notte tra sabato e domenica a Colleferro (Roma). Si tratta dei fratelli M. e G. B., rispettivamente di 24 e 26 anni, di M. P., di 22, e di F. B., di 23, tutti residenti ad Artena e già noti alle forze dell'ordine. I quattro, arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, si trovano ora nel carcere di Rebibbia. Nei prossimi giorni ci sarà l'udienza di convalida. Vittima della violenta aggressione un giovane aiuto cuoco residente a Paliano che era intervenuto per fare da paciere in una lite soppiata con uno degli arrestati.

Deposta una corona di fiori sul luogo dell'aggressione

Ieri sera in largo Oberdan, dove il ragazzo è stato ucciso, i sindaci di Paliano, Artena e Colleferro, assieme ai genitori ed alle sorelle della vittima, hanno deposto una corona di fiori. Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha proclamato il lutto cittadino.

Cirinnà: "Andrò a Colleferro"

"Quanto è emerso dalle indagini delle forze dell'ordine al seguito del selvaggio pestaggio che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte è di una drammatica gravità. Quattro giovani, nutriti dalla visione violenta dell'estrema destra, che uccidono un loro coetaneo a pugni e calci, in pieno centro cittadino, in una assurda manifestazione di bullismo, spegnendo la vita di un ragazzo che inseguiva i propri sogni con impegno e sacrificio. Sono vicina al dolore della famiglia e mi recherò a Colleferro per incontrare il sindaco e offrire la mia collaborazione per rafforzare tutti quegli strumenti di coesione sociale e culturale, primo antidoto per combattere odio, ignoranza e violenza". Lo dichiara la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.