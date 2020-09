Colleferro, ragazzo di 21 anni muore durante rissa: indagini in corso

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fermato alcune persone. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità individuali

Un ragazzo di 21 anni è morto durante una violenta rissa scoppiata a Colleferro, in provincia di Roma. A quanto si apprende, a litigare sono stati due gruppi di giovani che si sono scontrati in centro, in piazza Italia. La vittima, secondo quanto riporta il Messaggero un ragazzo di Paliano (Frosinone), è morta al suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di zona. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri di Colleferro che hanno fermato alcune persone. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità individuali.