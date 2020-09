Colleferro, omicidio Willy Monteiro: testimone, lo hanno colpito tutti

"Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all'addome che l'ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare, poi tutti, lui, il fratello più piccolo Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, l'hanno colpito ancora. Senza pietà. Willy è morto tra le mie braccia, non ha avuto nemmeno il tempo di rendersene conto. Sono tutti colpevoli". Così, in un'intervista al Messaggero , una testimone dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne picchiato a morte tra sabato e domenica a Colleferro, cittadina tra le province di Roma e Frosinone. ( GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA - L'INTERROGATORIO DEGLI ARRESTATI - LE PAROLE DI CONTE )

"Le molestie? Non era la prima volta"

"I fratelli Bianchi qui li conoscono tutti. E conosco anche Pincarelli e Belleggia. Tutto il gruppo sta spesso tra i locali di largo Santa Caterina, danno fastidio, sono sempre su di giri, non si tengono", racconta la testimone. Sul fatto che la rissa sarebbe cominciata dopo degli "apprezzamenti inopportuni" rivolti a una ragazza da Pincarelli, la teste racconta: "Non era la prima volta e mica solo lui. La settimana scorsa ha molestato anche me. Ero al compleanno di mio fratello che festeggiava in uno dei pub. Mi si è messo addosso, non mi lasciava in pace, pretendeva che andassi in auto con lui ad Artena", dice la giovane. "Sono dovuta correre via per liberarmene, farmi accompagnare a casa perché non si fermava. Ha rovinato la festa di mio fratello".

Il racconto della rissa

La notte dell'aggressione "io ero con la mia amica e ci stavamo dirigendo verso i giardinetti per tornare a casa. Prima ho visto Pincarelli che litigava con F. Quindi mi sono avvicinata a F. per capire meglio, con Pincarelli c'era Belleggia, quello col braccio ingessato, stanno sempre insieme", racconta. "Ho visto che Belleggia si era allontanato un momento e stava telefonando, per me potrebbe essere stato anche lui a chiamare i fratelli Bianchi, ma questo lo debbono verificare i carabinieri". "Poco dopo che ho notato Belleggia telefonare, ho visto piombare in strada a folle velocità quell'auto scura con tre ragazzi a bordo: uno è rimasto dentro, ma sono scesi i fratelli Bianchi che hanno cominciato a sbracciare. Gabriele si è accanito subito su Willy", prosegue la ragazza secondo cui il colpo letale è stato "il primo calcio all'addome, dato a freddo da Gabriele. Willy è rimasto senza fiato, l'ho sentito tirare due respiri e poi emettere come un rantolo. È finito a terra e quelli gli sono andati sopra. È durato tutto pochissimo", conclude la giovane.