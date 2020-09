Omicidio Colleferro, rissa iniziata per apprezzamento a delle ragazze

Il pestaggio

Nelle 12 pagine dell'ordinanza, il giudice - che riconosce la sussistenza dei "futili motivi" dell'omicidio - ricostruisce i momenti salienti della lite. Secondo quanto si legge, tutto sarebbe nato da "inopportuni apprezzamenti" di Pincarelli, che era in compagnia di Belleggia, ad alcune ragazze nella zona della movida di Colleferro. All'arrivo degli amici delle giovani nasce un diverbio poi sfociato in uno spintone di Belleggia a un ragazzo, che cade dalle scale. Willy riconosce nel ragazzo caduto un suo amico e interviene per chiedere se avesse bisogno di aiuto. A questo punto, si legge nell'ordinanza, arrivano a tutta velocità su un suv i fratelli Bianchi, allertati da un amico, come loro stessi confermano durante l’interrogatorio. I due fratelli, dalle testimonianze citate nell'ordinanza, avrebbero un ruolo di primo piano nel pestaggio tanto che un teste afferma che il calcio che ha causato la morte di Willy è stato sferrato proprio da uno di loro due.

"Iniziavano a picchiare selvaggiamente qualsiasi persona che era presente sul posto", raccontano i testimoni. "Ricordo l'immagine di Willy steso a terra, circondato da quattro o cinque ragazzi che lo colpivano violentemente con calci e pugni - il racconto di un amico, anche lui picchiato -. Non riesco a quantificare il tempo dell'aggressione ma posso solo dire che la violenza dei colpi subiti da me e Willy era inaudita”.