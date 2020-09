Omicidio Colleferro, ordinanza: "Infierito mentre Willy era a terra"

"Tra gli aggressori di Willy sono certo ci fossero i fratelli Bianchi e Pincarelli", afferma un teste citato nella ordinanza del gip di Velletri. "Ho un vivido ricordo - aggiunge un testimone oculare - di un paio di loro, non ricordo però chi di preciso, che addirittura saltava sopra il corpo di Willy in terra e già inerme"

"Qualcuno mi urlava che il mio amico Willy, coinvolto nel parapiglia, si trovava steso a terra ed io, facendomi spazio tra la gente, in effetti ho notato Willy a terra sul marciapiede preso da spasmi, tipo delle convulsioni", afferma un testimone, amico della vittima, citato nell'ordinanza. "Attorno a lui c'era una moltitudine di persone e ricordo che qualcuno ha provato a soccorrerlo e rianimarlo", aggiunge il testimone. "Ho un vivido ricordo - afferma un testimone oculare - di un paio di loro, non ricordo però chi di preciso, che addirittura saltavano sopra il corpo di Willy in terra e già inerme".

Le fasi del pestaggio

Alle parole del teste si aggiunge la testimonianza di Francesco Belleggia, da oggi ai domiciliari, contenuta nell'ordinanza di convalida dell'arresto. "Picchiavano selvaggiamente chi era sul posto", ha raccontato Belleggia, poi hanno colpito "Willy repentinamente con un calcio al torace". Secondo quanto ricostruito i fratelli Bianchi, Pincarelli e un altra persona sono arrivati sul posto chiamati da un amico perché era scoppiata una pesante lite tra alcuni amici di Willy e Belleggia per questioni di gelosia. I fratelli Bianchi e Pincarelli sono arrivati sul posto a lite sedata ma, come racconta Belleggia, sono scesi dal Suv e hanno cominciato a "picchiare selvaggiamente" chiunque capitasse a tiro per poi infierire sul 21enne.

Le parole del gip

"Appare più sfumata la posizione del Belleggia", scrive il gip di Velletri nei confronti dell'indagato che oggi ha ottenuto gli arresti domiciliari. "Ad avviso di questo giudice le emergenze istruttorie raccolte - scrive nell'ordinanza - la significativa compatibilità tra le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio le diverse posizioni di prova impongono di distinguere la posizione del Belleggia che, pur di fatto avendo dato origine e motivo alla discussione poi posta a pretesto dell'aggressione, nel momento in cui due fratelli Bianchi si accanivano su Willy e su un altro soggetto, si trovava impegnato in uno scontro verbale che, come ricavabile dalle dichiarazioni di due testimoni, aveva in un primo momento tentato di scongiurare, prestando le scuse per un fatto altrui, ed infine si era conclusa senza violenza e significative". Per il magistrato dunque "se certamente il colpo ai danni dello Zuma ed il suo coinvolgimento nell'aggressione che portava la morte di Willy consentono apprezzare, per le stesse ragioni esposte in ordine alla Posizione dei coindagati, un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte criminali analoga a quella per cui si procede, questo appare in effetti contenibile tramite la meno severa cautela domiciliare".