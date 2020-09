Colleferro, Nicola Zingaretti: "Nome di Willy a istituto alberghiero"

"Willy voleva fare il cuoco, oggi ce lo racconta sua madre. Tutti noi piangiamo questo ragazzo generoso, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia. Intitoleremo a Willy un istituto alberghiero del Lazio. Per lui, per il suo altruismo, in sua memoria contro la violenza". Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (L'OMICIDIO - CONTESTATO OMICIDIO PRETERITENZIONALE - ECCO CHI SONO GLI ASSASSINI)