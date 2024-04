Roma, incendio a Prati: morto il dentista dei vip Ernesto Tafuri

È successo nel suo appartamento al civico 10 di via Caposile, nel quartiere Prati. L'uomo, dentista in uno studio nello stesso quartiere, non è riuscito a mettersi in salvo. Indagini per stabilire le cause

Si chiamava Ernesto Tafuri il 69enne morto nell'incendio del suo appartamento al civico 10 di via Caposile, a Prati. L'uomo, dentista in uno studio nello stesso quartiere, non è riuscito a mettersi in salvo, forse sorpreso nel sonno dalle fiamme divampate all'alba. Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sul luogo e all'interno dell'abitazione al quarto piano è stato rinvenuto il corpo carbonizzato del proprietario, noto per essere il dentista di molti vip. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause del rogo. Per i gravi danni causati dalle fiamme l’appartamento, che si trova in una palazzina di sette piani, è attualmente inagibile.