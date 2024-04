Istanbul, incendio in un palazzo di 16 piani: almeno 29 morti. FOTO

Il rogo è scoppiato in un locale notturno, nel piano seminterrato di un edificio residenziale nel quartiere di Gayrettepe, sulla sponda europea della città. Secondo Cumhuriyet, ci sarebbe stata “un’esplosione nei pressi del palco del Club Masquerade", chiuso per ristrutturazione. Aperta un'inchiesta per determinare le cause. Il ministro della Giustizia: “Emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e una persona responsabile della ristrutturazione”