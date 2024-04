Incendio a Istanbul, brucia palazzo del centro: 25 morti e 3 feriti

Un incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo 25 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite. Il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto: "La causa dell'incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione". Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato in una dichiarazione sui suoi account sui social media che è stata avviata un'indagine sull'incidente.



L'edificio era chiuso per il Ramadan

Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, l'incendio è scoppiato intorno alle 13:00 in via Yıldız Posta, a Beşiktaş. Si ipotizza che ci sia stata un'esplosione accanto al palco della discoteca Masquerade, situata al piano inferiore dell’edificio di 16 piani chiuso per il Ramadan durante i lavori di ristrutturazione. Sul posto sono subito intervenute squadre dei vigili del fuoco, dei medici e della polizia. La polizia ha adottato precauzioni nella zona circostante. Nell'incendio sono stati impiegati i vigili del fuoco con 31 veicoli e 86 persone.