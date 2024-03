Turchia, si vota per le comunali: Erdogan cerca riconquistare Istanbul

Con l'apertura delle prime urne a Diyarbakir, nella regione orientale della Turchia , hanno ufficialmente preso il via le elezioni comunali nel Paese anatolico. Il voto nelle principali città turche, a cominciare da Ankara e Istanbul, è cominciato alle 07:00 ora locali nel settore orientale del Paese, un'ora più tardi nel resto del Paese che è chiamato a scegliere i sindaci di 1400 municipi e i componenti delle assemblee municipali. Particolarmente importante, e ovvimanente uno dei “confronti” più delicati, sarà la corsa per accaparrarsi il sindaco di Istanbul, la metropoli sul Bosforo che, con i suoi 16 milioni di abitanti, è il motore economico e culturale del Paese.

Imamoglu spera di essere riconfermato sindaco di Istanbul

L'attuale sindaco, il socialdemocratico Ekrem Imamoglu, che ha conquistato il testimone nel 2019 dopo un quarto di secolo di governi islamisti, è in corsa per la rielezione ed è in testa ai sondaggi con un vantaggio che viene dato tra i 2 e i 6 punti percentuali. Ma il presidente Recep Tayyip Erdogan tiene molto alla città e ha incoraggiato per settimane i sostenitori riconquistare la piazza simbolica.

"Chi vince a Istanbul vince in Turchia": la frase che per anni è stata tra le preferite del presidente turco Recep Tayyip Erdogan descrive bene il clima in vista delle elezioni comunali previste domani in Turchia.

L'appuntamento arriva a 10 mesi esatti dalla vittoria alle presidenziali di Erdogan. E il leader turco, seppur riconfermato alla guida del Paese, ha smesso di ripetere la sopra citata frase dal 2019, quando, dopo 25 anni, il partito conservatore Akp da lui stesso guidato ha perso la metropoli sul Bosforo,

finita in mano al candidato Ekrem Imamoglu, rappresentante del partito repubblicano Chp. Cinque anni fa, un po' a sorpresa e grazie ai voti del partito filo curdo Hdp, Imamoglu si impose sul poco carismatico candidato scelto da Erdogan, il fedelissimo Binali Yildirim, vincendo per poco piu' di 10 mila voti in una

citta' in cui i votanti sono circa 11.5 milioni.