Turchia, Meloni è a Istanbul. Nel pomeriggio incontro con Erdogan

La premier è in visita ufficiale. Alle 16.30 il bilaterale con il presidente turco al palazzo Vahdettin. Focus su Gaza, Ucraina e migranti. Sul tavolo anche le relazioni Ue-Ankara e il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali. In mattinata, la presidente del Consiglio ha fatto una passeggiata al bazar della città ascolta articolo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta ad Istanbul per la visita ufficiale in Turchia che prevede nel pomeriggio un incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan. In mattinata, fanno sapere da Palazzo Chigi, la premier ha fatto una passeggiata al bazar della città. Alle 16.30 ora italiana (le 18.30 ora locale) è previsto il bilaterale fra i leader, al palazzo Vahdettin, residenza del presidente della Repubblica turca presso la sponda anatolica della città.

I temi sul tavolo La crisi a Gaza, il conflitto in Ucraina e le relazioni fra Ue e Ankara, oltre al rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali fra i due Paesi alleati Nato e l'organizzazione della prossima Commissione congiunta economica commerciale (Jetco), sono, secondo fonti italiane, fra i temi al centro del colloquio tra Erdogan e Meloni, alla sua prima missione internazionale da quando è iniziata la presidenza italiana del G7 e per la prima volta in Turchia da quando è presidente del Consiglio dei ministri. Un appuntamento che cade in un momento in cui, in cima alle urgenze geopolitiche, le tensioni sul Mar Rosso si sommano a quelle in Medio Oriente. I due leader si sono già incontrati al G20 di Bali del novembre 2022, poi si sono sentiti tre mesi dopo, in occasione del drammatico terremoto al confine con la Siria, e un'altra telefonata c'è stata a maggio 2023 dopo la rielezione di Erdogan (ormai alla guida del Paese da oltre 20 anni). Quindi il faccia a faccia al vertice Nato e quello di settembre a margine dell'assemblea generale dell'Onu. Poi ci sono stati una telefonata a novembre, mentre si infiammava il Medio Oriente, e un bilaterale a inizio dicembre a Dubai. vedi anche Nato, primo sì del Parlamento turco all'ingresso della Svezia

Gli obiettivi Sul tavolo anche il rafforzamento delle relazioni bilaterali: i due Paesi tra l'altro organizzeranno insieme gli Europei di calcio 2032. L'obiettivo italiano è incrementare gli investimenti, soprattutto sul fronte industriale e della difesa, per portare l'interscambio a 30 miliardi di euro. Continuare il percorso di rafforzamento della collaborazione in ambito migratorio è un altra delle finalità a cui lavorano le diplomazie. L'attualità, però, impone in cima all'agenda il confronto sulla guerra a Gaza (Erdogan nelle scorse ore ha di nuovo paragonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Hitler) e sull'invasione russa in l'Ucraina, anche alla luce della presidenza italiana del G7. Secondo fonti italiane si discuterà anche delle relazioni fra Unione europea e Turchia in ambito politico, economico e commerciale anche alla luce della Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante Ue del 29 novembre, in cui in sostanza si puntava a sviluppare un partenariato di mutuo beneficio con Ankara, anche se il processo di adesione è in fase di stallo. vedi anche Europei di calcio, l'Uefa ufficializza: "A Italia e Turchia Euro 2032"