Incidente in autostrada ad Ascoli, camion in fiamme: un morto

Sulla A14 all’altezza di Cupra Marittima si sono scontrati un pullman e un camion carico di sostanze alcoliche e si è innescato un rogo. Il bilancio provvisorio è di una vittima e undici feriti di cui due in condizioni gravi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 all'interno della galleria Vinci nel tratto marchigiano dell'A14. L'uomo che era alla guida del pullman è rimasto ucciso. Oltre al camion e al pullman di stranieri con 10 persone a bordo, le fiamme hanno intrappolato anche un altro tir. Chiuso il tratto di autostrada da Fermo a Pedaso. Traffico paralizzato e caos anche sulla Statale Adriatica.

Le operazioni dei vigili del fuoco

La vittima è di nazionalità macedone: secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto incastrato nel mezzo. Ma si contano anche undici feriti: tutti i passeggeri del pullman più un camionista. Due sarebbero in gravi condizioni. In breve tempo il tunnel si è trasformato in un inferno di fuoco che ha messo in difficoltà anche l’ingresso del personale dei vigili del fuoco. Sul posto sono tutt’ora in azione il 118, la Polizia autostradale e i vigili del fuoco dei Comandi di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con l'ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4X4 con modulo idrico, un mezzo con liquido schiumogeno ed un carro-aria.