2/8 ©Ansa

Tra le novità c’è l'alcolock, un dispositivo che, in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, sarà obbligatorio installare in auto e impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero

Bonus patenti, sbloccati nuovi fondi per richieste rimaste in sospeso