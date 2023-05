3/10 ©IPA/Fotogramma

I beneficiari di buoni riattivati riceveranno una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda. Avranno 60 giorni per l'attivazione presso una delle autoscuole accreditate. Sono in via di ultimazione i controlli per rendere attivi ulteriori buoni tra quelli già emessi e sospesi

Patente digitale, che cos'è e come funziona